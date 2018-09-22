Минфин США повременит с введением санкций против Дерипаски

В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на решение Министерства финансов США.

Согласно информации, компании обратились к правительству США по поводу изменений в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.

"Для того чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", - говорится в сообщении.