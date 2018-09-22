Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4520894-minfin-ssha-povremenit-s-vvedeniem-sanktsiy-protiv-deripaski.html
Минфин США повременит с введением санкций против Дерипаски
22:45 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Министерстве финансов США отложили введение санкций против компаний российского олигарха Дерипаски.
В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на решение Министерства финансов США.
Согласно информации, компании обратились к правительству США по поводу изменений в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.
"Для того чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", - говорится в сообщении.
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