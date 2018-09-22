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Минфин США повременит с введением санкций против Дерипаски

Минфин США
22:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: history.com

Новости мира: В Министерстве финансов США отложили введение санкций против компаний российского олигарха Дерипаски.

В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на решение Министерства финансов США.

Согласно информации, компании обратились к правительству США по поводу изменений в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.

"Для того чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", - говорится в сообщении.

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Новости мира, EN+, RUSAL, Минфин США, Олег Дерипаска, РФ, Санкции РФ.
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