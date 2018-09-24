Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4527817-peredacha-rossiyskih-s-300-asadu-v-ssha-takoy-shag-nazvali-eskalatsiey.html
Передача российских С-300 Асаду: в США такой шаг назвали эскалацией
Новости мира: Джон Болтон назвал эскалацией передачу Россией Асаду комплекса С-300.
Передача Россией комплекса С-300 для сирийской армии является "значительной эскалацией" ситуации в регионе.
Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.
"Американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что то, что Россия планирует поставлять Сирии ракетную систему С-300, будет "значительной эскалацией" со стороны Москвы, и надеется, что она пересмотрит решение", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в течение двух недель Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 "для усиления боевых возможностей" в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.
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