День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
Новости: В ОБСЕ взялись за изучение степени вредности от выбросов Титана
В ОБСЕ взялись за изучение степени вредности от выбросов Титана
Новости: Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года
Новости: Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
Кейт Миддлтон с мужем и детьми посетила свадьбу подруги
X

Передача российских С-300 Асаду: в США такой шаг назвали эскалацией

Джон Болтон
20:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Джон Болтон назвал эскалацией передачу Россией Асаду комплекса С-300.

Передача Россией комплекса С-300 для сирийской армии является "значительной эскалацией" ситуации в регионе.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.

"Американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что то, что Россия планирует поставлять Сирии ракетную систему С-300, будет "значительной эскалацией" со стороны Москвы, и надеется, что она пересмотрит решение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в течение двух недель Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 "для усиления боевых возможностей" в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Джон Болтон, Нацбезопасность США, РФ, С-300, Сирия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

США вводят новые пошлины против Китая США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации Постпред США при ООН: Мы не думаем, что Асад останется президентом Сирии

Последние новости

У Порошенко опровергают информацию о бизнесе президента в РФ Раванелли: Когда я объявил о своем уходе, игроки заплакали Красиво жить не запретишь: роскошный средиземноморский дом в Италии (Фото)
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
05 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
21:38 Трамп отложил обсуждение с замгенпрокурором Розенстайном его отставку
21:29 Медики подсказали, какие сладости можно есть во время диеты
21:17 На Львовщине произошла ротация канадской военной операции "Unifier"
21:11 Анита Луценко показала в Instagram, как выглядела с избыточным весом
21:05 Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь