Передача российских С-300 Асаду: в США такой шаг назвали эскалацией

Передача Россией комплекса С-300 для сирийской армии является "значительной эскалацией" ситуации в регионе.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.

"Американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что то, что Россия планирует поставлять Сирии ракетную систему С-300, будет "значительной эскалацией" со стороны Москвы, и надеется, что она пересмотрит решение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в течение двух недель Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 "для усиления боевых возможностей" в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.