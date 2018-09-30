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США могут устроить морскую блокаду России

ВМС США
05:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: США не исключают морской блокады России из-за поставок энергоносителей.

Американский министр внутренних дел Райан Зинке заявил, что США при необходимости могут устроить морскую блокаду России.

Об этом сообщает Washington Examiner.

По его словам, США могут пойти на данный шаг для того, чтобы помешать поставкам энергоносителей России на Ближний Восток. Он также добавил, что продажа энергоресурсов якобы является единственным источником дохода для России.

Зинке подчеркнул, что российская политика на Ближнем Востоке "связана" с продажей нефти.

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Новости мира, Ближний Восток, Морская блокада, Россия, Энергоносители.
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