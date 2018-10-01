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СМИ: Билл Гейтс приобрел 14,5 тысяч акров сельскохозяйственной земли

Билл Гейтс
06:37 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Билл Гейтс потратил 171 млн долларов США на сельскохозяйственные земли.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потратил 171 млн долларов США на сельскохозяйственные земли, сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Гейтс приобрел 14,5 тысячи акров земли в Южном Вашингтоне. По данным издания Land Report, специализирующаяся на земельных сделках, это крупнейшая покупка земли в США в 2018 году.

Отмечается, что сделка была осуществлена через несколько посреднических компаний.

Оценку Bloоmberg также подтверждает рейтинг миллиардеров журнала Forbes. В списке Forbes The World's Billionaires первое место занимает основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 149,7 млрд долларов. Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в 9,55 млрд долларов. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также могло переступить порог в 150 млрд долл., если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в списке указано инвестора Уоррена Баффета (83 млрд долл.), вновь потеснившего основателя Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд долл.).

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Новости мира, Microsoft, Билл Гейтс, Сельскохозяйственная земля, Южный Вашингтон.
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