Истребитель F-35B разбился в США

В США впервые разбился новейший истребитель F-35, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн. Пилот успешно катапультировался. Сейчас он уже находится в госпитале на медосмотре. В результате крушения "истребитель полностью уничтожен", отмечается в сообщении. Причины инцидента выясняются.

О крушении военного самолета сообщил офис шерифа округа Бофорт в Южной Каролине. Источник телеканала Си-Эн-Эн в военных кругах, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию, что разбился истребитель F-35B с базы корпуса морской пехоты США. Это произошло неподалеку от военной базы. Военный представитель подчеркнул, что это первый случай крушения истребителя серии F-35, лишь накануне самолет данной модели совершил первый боевой вылет в Афганистане. F-35 считается одной из самых дорогих систем вооружения в истории. Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн.