В США стартовала ежегодная лотерея "зеленая карта", названы сроки

Государственный департамент США начал диверсификационную лотерею, более известную под названием "зеленая карта" (Green Card). Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве, передает УНН.

"Начата лотерея, в результате которой можно выиграть право на эмиграцию в США или, как говорят в народе, "зеленую карту" (Green Card). Регистрационный период в 2018 году начался 3 октября и продлится по 6 ноября. Регистрация на сайте закроется в полдень по восточному стандартному времени (GMT-5)", — сообщили в посольстве.

В консульском учреждении также отметили, что диверсификационная (Diversity Visa Lottery или DV Lottery) проводится ежегодно Государственным департаментом США. Участие в ней абсолютно бесплатно и осуществляется путем заполнения заявки на сайте американского правительства. Результаты лотереи можно будет проверить на этом самом сайте, начиная с 7 мая 2019 года.

Также в посольстве предупредили, что желающие принять участие в лотерее должны заполнять анкету самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц, чтобы не стать жертвой мошенничества. Кроме того, все желающие могут подать документы только один раз, в противном случае они могут быть дисквалифицированы.

Как сообщает издание "Голос Америки", выигрыш в лотерее не означает автоматического получения "зеленой карты", поскольку победитель лотереи только становится претендентом на статуса постоянного жителя. Для получения этой визы нужно будет осуществить несколько шагов, важнейшим из которых является прохождение собеседования в американском консульстве.

Выигрышные заявки выбираются компьютером случайным образом по принципу лотереи, без предоставления каких-либо преимуществ отдельным категориям людей. По своей сути лотерея виз для иммигрантов была разработана, чтобы разнообразить поток мигрантов в США из стран с низким уровнем иммиграции.

Страна, которая отправляет более 50 тысяч иммигрантов в Соединенные Штаты в течение предыдущих пяти лет, удаляется из списка участников. Украина до сих пор не превысила квоты.

Напомним, с прошлого года в США действует ограничение въезда в страну мигрантов по "зеленым картам". Ограничения действуют в отношении тех победителей лотереи, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список. Их при въезде в США будут проверять более тщательно.