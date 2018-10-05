В США спасли собаку, которая больше недели прожила в затопленном доме (Видео)

Больше недели на плавучем диване. Выжить в затопленном почти до самого потолка доме удалось маленькой собачке в Северной Каролине. Когда ударил ураган Флоренс, хозяйку эвакуировали, а мальтийскую болонку по кличке Соше она забрать не успел. Женщина обратилась за помощью, но вода поднялась настолько высоко, что номер дома разглядеть было невозможно. Когда наводнение начало спадать - зоозащитники таки нашли дом и Соше в нем.