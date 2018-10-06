Коп из Чикаго может получить 20 лет за убийство

Американский полицейский Джейсон Ван Дайк признан в пятницу виновным в убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, которое привело к массовым акциям протеста. Соответствующее решение вынесло жюри присяжных в суде в Чикаго (штат Иллинойс), сообщило агентство Associated Press (AP), передает УНН.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре 2014 года. Патрульный Д. Ван Дайк утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом на одном из городских шоссе. В то же время на опубликованном впоследствии полицией видеозаписи события было видно, как Д. Ван Дайк, подъехав с двумя сослуживцами к Л. Макдональду, который шел посреди трассы, выходит из машины и сразу стреляет в подростка с расстояния нескольких метров. Было установлено, что в Л. Макдональда выпустили 16 пуль.

Д. Ван Дайка отстранили от службы без сохранения содержания, обвинили в убийстве и отдали под суд. После того, как полиция распространила видеозапись гибели Л. Макдональда, в Чикаго прошли многотысячные демонстрации. Мэр города уволил после этого начальника полиции и объявил о масштабной реформе органов правопорядка. В пятницу жюри присяжных признало Д. Ван Дайка виновным в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Судья отказал полицейскому в освобождении под залог до вынесения приговора, Д. Ван Дайк был взят под стражу в зале суда. Дата оглашения окончательного вердикта пока неизвестна. Как отмечает агентство AP, полицейскому может грозить чуть менее 20 лет лишения свободы.