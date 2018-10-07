День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нардепы борются с "Народными артистами Украины"
Нардепы борются с "Народными артистами Украины"
Новости: Климпуш-Цинцадзе собирается в Австралию
Климпуш-Цинцадзе собирается в Австралию
Новости: Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости: Ученые создали первую искусственную квантовую "жизнь"
Ученые создали первую искусственную квантовую "жизнь"

Трамп аплодирует назначению Кавано

Дональд Трамп
07:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Президент США Дональд Трамп выразил свою радость по поводу назначения Бретта Кавано судьей Веховного Суда США.

Дональд Трамп положительно оценивает утверждение Сенатом кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Об этом президент США написал в Twitter.

"Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов. Чуть позже сегодня в подпишу его назначение официально. Я очень рад!", - заявил Д. Трамп.

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру судьи Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США, несмотря на скандал, связанный с обвинениями Б. Кавано в сексуальных домогательствах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бретт Кавано, Верховный суд, Дональд Трамп, Сенат, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Туалетная бумага на обуви: Трамп снова оконфузился (Видео) В США стартовала ежегодная лотерея "зеленая карта", названы сроки Вице-президент США обвинил Китай в попытке повлиять на выборы

Последние новости

Фотографии роскошных завтраков из разных уголков мира Курьезные изобретения 20 столетия Бразилия выберет президента, парламент и губернаторов
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
03 Беллью: Усик потребовал только одно
04 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
05 Вера Брежнева показала поклонникам сестер
06 Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео)
Новости сегодня
08:49 "Х-фактор" 9 сезон 6 выпуск: как прошел шестой кастинг в Днепре (Видео)
08:44 В Украине 7 октября празднуют День работников образования
08:30 Нурмагомедов спровоцировал массовую драку после боя с Макгрегором (Видео)
08:04 Сутки на Донбассе: 25 обстрелов со стороны боевиков, ранены двое бойцов ВСУ
08:01 Великолепные снимки жизни африканских леопардов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение
Боевики выводят из Идлиба тяжелое вооружение
Новости: Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор
Итоги дня 6 октября
Новости: Рецепт дня: куриные наггетсы в кукурузной панировке
Рецепт дня: куриные наггетсы в кукурузной панировке
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь