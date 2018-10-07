Трамп аплодирует назначению Кавано

Дональд Трамп положительно оценивает утверждение Сенатом кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Об этом президент США написал в Twitter.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2018 г.

"Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов. Чуть позже сегодня в подпишу его назначение официально. Я очень рад!", - заявил Д. Трамп.

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру судьи Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США, несмотря на скандал, связанный с обвинениями Б. Кавано в сексуальных домогательствах.