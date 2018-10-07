Трамп аплодирует назначению Кавано
Новости мира: Президент США Дональд Трамп выразил свою радость по поводу назначения Бретта Кавано судьей Веховного Суда США.
Дональд Трамп положительно оценивает утверждение Сенатом кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Об этом президент США написал в Twitter.
I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 октября 2018 г.
"Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов. Чуть позже сегодня в подпишу его назначение официально. Я очень рад!", - заявил Д. Трамп.
Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру судьи Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США, несмотря на скандал, связанный с обвинениями Б. Кавано в сексуальных домогательствах.