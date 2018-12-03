Свадьбе быть: полиция Нью-Йорка помогла паре найти обручальное кольцо (Видео)

Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, которое влюбленная пара потеряла на площади Times Square. Влюбленные приехали в США из Великобритании, чтобы отпраздновать юбилей – 10 лет вместе. Парень сделал любимой предложение, однако ошибся с размером. Кольцо оказалась великовато и слетело с пальца девушки просто в водосток. Мужчина пытался достать украшение, однако после неудачных попыток пара ушла с площади. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Впоследствии, найти обручальное кольцо удалось полицейским и те пообещали вернуть кольцо молодоженам.