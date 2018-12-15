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Задержанная в США российская шпионка может дать показания по еще одному делу

Задержанная в США российская шпионка может дать показания по еще одному делу
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Российская шпионка Бутина будет свидетельствовать в другом деле.

Прокуроры хотят организовать показания Бутиной для рассмотрения другого уголовного дела.

Об этом сообщает издание Daily Beast.

"Российская шпионка Мария Бутина может дать показания по другому делу, согласно тайным судебным документам, опубликованным в пятницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, федеральная прокуратура в Вашингтоне, округ Колумбия, подала заявление о предоставлении разрешения на транспортировку подсудимой тайно, чтобы Бутина могла свидетельствовать в неназванном "уголовном расследовании".

Адвокаты Бутиной не отреагировали на запросы о комментарии от издания Daily Beast.

Бутина признала себя виновной на этой неделе в деятельности иностранного агента в пользу РФ, чтобы создать тайный канал связи между Кремлем и администрацией Трампа. В рамках своего соглашения со следствием Бутина согласилась сотрудничать "относительно любого вопроса, по которому правительство будет считать такое сотрудничество необходимым".

Как сообщалось, 30-летняя Бутина была обвинена в попытке проникнуть в политические круги Республиканской партии, в частности через Национальную стрелковую ассоциацию с целью лоббирования российских интересов. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Вашингтон, Россия, Шпионаж, Мария Бутина.
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