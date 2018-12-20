Минфин США ввел новые санкции в отношении РФ: кто попал в списки

Новости мира: Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц, связанных с Дерипаской, а также взломе данных WADA и отравлении в Солсбери.

Министерство финансов США в среду, 19 декабря, ввело санкционные списки, которые условно поделены на 4 категории: связанные с деятельностью российского бизнесмена Олега Дерипаски, с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США, во взломе базы данных WADA и касающиеся отравления в Солсбери.

В документе приводятся слова главы Минфина Стивена Мнучина, который рассказал, что Минфин ввел санкции в отношении сотрудников российской разведки, принимавших участие в кибероперациях по вмешательству в выборы 2016 года, а также в другой подрывной деятельности. Также вводятся санкци в отношении сотрудников служб,которые взломали базу WADA и совершившили хакерские атаки на другие международные организации, а также принимали участие в другой подрывной деятельности в работали в интересах олигарха, который тоже попал под санкции.

Под санкции США попал сотрудник ГРУ Виктор Бояркин, который по информации, связан с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Сообщается, что Бояркин и Дерипаска совместно участвовали в компании по поддержке черногорской политической партии во время выборов в Черногории в 2016 году.

Также санкции были введены против двоих россиян - предположительно сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги (Боширова) и Александра Петрова (Мишкина),которых подозревают в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте 2018 года.

В документе также сообщается, что в период между 2016 и 2018 годами связанные с российскими спецслужбами хакеры пыталась провести кибератаки против WADA, ОЗХО и других НПО. В этой связи под санкции США в среду попали предполагаемые сотрудники ГРУ Алексей Моренец, Олег Сотников, Евгений Серебряков и Алексей Минин. Также Минфин США упоминает проект "Лахта", который, по мнению ведомства "пытался вмешиваться в политические и избирательные системы по всему миру".