Обама в шапке Санта-Клауса раздал подарки больным детям в Вашингтоне (Видео)

Экс-президент США Барак Обама в шапке Санта-Клауса пришел в больницу в Вашингтоне и поздравил с наступающими новогодними праздниками больных детей. Об этом говорится в сюжете ТСН. Чтобы повеселить ребятишек перед зимними праздниками, Барак Обама ходил от палаты к палате и произносил традиционное "хо-хо-хо", раздавая детям из рождественского мешка игрушки. Кроме этого, вместе с медперсоналом он спел рождественские колядки и поблагодарил сотрудников госпиталя за титанические усилия, которые они уделяют для лечения детей.