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Пятница, 21.12.2018

Обама в шапке Санта-Клауса раздал подарки больным детям в Вашингтоне (Видео)

Экс-президент США Барак Обама в шапке Санта-Клауса пришел в больницу в Вашингтоне и поздравил с наступающими новогодними праздниками больных детей. Об этом говорится в сюжете ТСН. Чтобы повеселить ребятишек перед зимними праздниками, Барак Обама ходил от палаты к палате и произносил традиционное "хо-хо-хо", раздавая детям из рождественского мешка игрушки. Кроме этого, вместе с медперсоналом он спел рождественские колядки и поблагодарил сотрудников госпиталя за титанические усилия, которые они уделяют для лечения детей.
УНИАН
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Вашингтон, Дети, Больница, Видео, Барак Обама, Поздравление, Экс-президент США.
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