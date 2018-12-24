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"Ведьмин день": Максимальное падание индексов США с 2008 года

&quot;Ведьмин день&quot;: Максимальное падание индексов США с 2008 года
14:51 Сегодня Телеграф

Новости мира: Итоговая оценка роста экономики США за третий квартал оказалась слабее ожиданий.

Значительное снижение 21 декабря показали американские фондовые индексы, по итогам недели в целом на фоне приостановки работы правительства США и менее оптимистичных данных о ВВП. Об этом сообщают американские СМИ.

Самым резким недельное падение с 2008 года оказалось для компании Dow Jones Industrial Average и биржи Nasdaq. Оно составляло 6,9% и 8,4% соответственно.

За пять сессий Standard & Poor's 500 потерял 7,1%; в пятницу Nasdaq упало до 21,9% с августа. S&P 500 и Dow Jones тоже близки к этой зоне.

С августа 2011 года объем торгов на американском рынке акций в пятницу был максимальным. Трейдеры готовились к недолгим рождественским каникулам: 24 декабря сессия будет сокращенной, 26 декабря американские биржи закрыты.

Аналитики говорят, что падение могло усилить четырехкратный "ведьмин день". В третью пятницу марта, июня, сентября и декабря одновременно истекают на фондовые индексы сроки фьючерсов и опционов, опционов и фьючерсов на акции, а это, в свою очередь, повышает волатильность.

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Как сообщает BMO Capital, с 1990 года в такие недели S&P 500 терял в среднем 3,1%. Также, в прошлую пятницу проходила ребалансировка S&P 500.

Итоговая оценка роста экономики США за третий квартал оказалась хуже ожиданий - 3,4% в пересчете на годовые темпы. До этого сообщали о росте на 3,5%, и эксперты не ожидали пересмотра.

Как сообщалось ранее, из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов, в МВФ прогнозируют новый мировой финансовый кризис.

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Украина, США, Nasdaq, Экономика, Dow Jones Industrial Average, Standard &amp; Poor.
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