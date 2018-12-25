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Рождественское письмо Авраама Ликольна продали на аукционе

Рождественское письмо Авраама Ликольна продали на аукционе
06:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости мира: Письмо Линкольна родственникам жены продали на аукционе за $60 тысяч.

Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна, которое тот до Рождества прислал родственникам его жены, было продано на аукционе в США за $60 тыс.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, письмо было отправлено в период Гражданской войны США 1861-1865 годов.

В присланном письме Линкольн призвал "не трогать их, пока мистер и миссис Крейг (родственники супруги Линкольна) ведут себя как мирные и преданные граждане Соединенных Штатов". Также он призвал к объединению разрозненной войной страны.

По имеющимся данным, Линкольн написал письмо за несколько дней до Рождества 1863 года.

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Аукцион, Авраам Линкольн, Письмо.
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