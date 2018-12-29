Пентагон: истребитель РФ совершил перехват самолета ВВС США вблизи Крыма

Новости мира: Бойер-Мидер прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что ВКС РФ перехватили самолет ВВС США.

Российский истребитель совершил безопасный перехват разведывательного самолета ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя командования ВВС США в Европе и Африке капитана Кристофер Бойер-Мидер.

Бойер-Мидер прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что ВКС РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки над Черным морем возле Крыма.

"Вчера (27 декабря - ред.) произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало", - отметил он, подтвердив распространенную информацию. Он не уточнил, о каком именно российском истребителе идет речь.