Пентагон: истребитель РФ совершил перехват самолета ВВС США вблизи Крыма

Российский истребитель совершил безопасный перехват разведывательного самолета ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя командования ВВС США в Европе и Африке капитана Кристофер Бойер-Мидер.
Бойер-Мидер прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что ВКС РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки над Черным морем возле Крыма.
"Вчера (27 декабря - ред.) произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало", - отметил он, подтвердив распространенную информацию. Он не уточнил, о каком именно российском истребителе идет речь.