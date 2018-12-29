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В Белом доме опровергли информацию о выводе войск из Афганистана

В Белом доме опровергли информацию о выводе войск из Афганистана
15:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Белом доме опровергли ранее появившуюся информацию о выводе из Афганистана американских военнослужащих.

Спикер Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис заявил, что президент США Дональд Трамп не отдавал официального распоряжения или приказа о выводе американских военнослужащих из Афганистана.

В зарубежных СМИ сообщается, что таким образом в Белом доме опровергли данную информацию, которая появилась на прошлой неделе.

Отмечается, что ранее появилась информация, которую якобы сообщил источник в Пентагоне о выводе из Афганистана около 7 тыс. военнослужащих из 14-тысячного контингента США в этой стране.

Сообщается, что в минувшее воскресенье командующий международных сил в Афганистане, американский генерал Скотт Миллер заявил, что не получал никаких приказов об изменении количества войск в стране.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использование военных баз США в Ираке для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ в Сирии после вывода оттуда двухтысячного контингента. Президент заявил журналистам на Объединенной базе Аль-Асад, на западе от Багдада, что он не планирует выводить американские войска из Ирака. При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты могут использовать Ирак как базу для региональных операций против противников, в том числе ИГИЛ, после вывода американского контингента из соседней Сирии.

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Все по теме:

Белый дом, Опровержение, Распоряжение, Американские военные, Дональд Трамп, Вывод войск из Афганистана, Гаррет Маркис.
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