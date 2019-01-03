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Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку

Спикером палаты представителей конгресса США выбрали демократку
22:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США.

Представитель Демократической партии Нэнси Пелоси в четверг избрана спикером палаты представителей конгресса США.

За кандидатуру Н.Пелоси проголосовали 219 конгрессменов, а против - 192. Она одержала победу над своим основным конкурентом - лидером республиканцев в палате Кевином Маккарти.

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При этом против Н.Пелоси голосовали 12 конгрессменов-демократов.

Н.Пелоси занимала пост спикера палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.

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США, Конгресс США, Нэнси Пелоси.
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