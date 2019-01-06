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Министры США не получат повышение к зарплате

Министры США не получат повышение к зарплате
04:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости мира: В США отменили автоматическое повышение зарплаты чиновникам Трампа.

Госуправления кадрами США приказало государственным учреждениям отменить запланированные автоматические повышения зарплаты вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу и министрам администрации Трампа.

Об этом сообщила журналист газеты The Wahington Post Лиза Рейн, передает "Голос Америки".

"Это ответственное решение приняли только после того, как о повышении сообщили общественности", - написала Рейн в Twitter.

"Перед этим The Washington Post писала, что в результате прекращения действия ранее введенных ограничений на повышение зарплаты чиновникам, ведущие чиновники Трампа должны были получить автоматическое повышение годовой зарплаты в размере 10 000 долларов. Это произошло потому, что до сих пор не принят закон о финансировании правительства США, а ограничения, заложенные в предыдущий, - потеряли силу", - отмечает "Голос Америки".

По данным WP, зарплата вице-президента США должна была вырасти с 230 700 до 243 500 долларов в год, министров правительства Соединенных Штатов - с 199 700 долларов в год до 210 700, а их заместителей - с 179 700 до 189 600.

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Зарплата, Повышение зарплаты, Майк Пенс, Госуправления кадрами США.
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