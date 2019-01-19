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Грэм призвал Трампа повременить с выводом войск США из Сирии

Грэм призвал Трампа повременить с выводом войск США из Сирии
14:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президента США призывают не торопиться с выводом войск из Сирии из-за угрозы для Израиля.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа замедлить вывод войск США из Сирии, пока джихадисты не будут окончательно побеждены.

Об этом сообщает AFP.

«Я надеюсь, что президент Трамп замедлит вывод (войск из Сирии - ред.), пока мы не уничтожим ИГИЛ», - сказал Грэм на пресс-конференции в Анкаре.

Он предупредил, что любое поспешное отступление может привести к «кошмарному» сценарию для Израиля из-за роста влияния Ирана в Сирии, а также для Турции из-за проблем национальной безопасности.

Грэм прибыл в Турцию в пятницу с двухдневным визитом, во время которого он встретился с руководством страны.

Как сообщалось, в декабре президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести американский вооруженный контингент из Сирии.

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Сирия, США, Войска США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Войска в Сирии.
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