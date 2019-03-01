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В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова

В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова
07:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: Конгрессмены призывают администрацию президента США расследовать обстоятельства убийства Немцова.

Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

В документе говорится, что российские власти скрывают подробности преступления. Авторы резолюции призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции против людей, причастных к гибели Немцова.

Отмечается, что резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

"У Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, общественных активистов и политических оппонентов власти, убитых соратниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля", - заявил Элиот Энгель, представляя резолюцию.

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Напомним, родственники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова обвиняют в бездействии следователей в ходе расследования, поиска организаторов и заказчиков его убийства.

Борис Немцов погиб 27 февраля 2015: неизвестный расстрелял оппозиционера на Большом Каменном мосту недалеко от Кремля, от ранений Немцов скончался на месте

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Россия, Борис Немцов, Конгресс США, Убийство Немцова.
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