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Фриз посетила госпиталь для ветеранов войны в Вашингтоне

Фриз посетила госпиталь для ветеранов войны в Вашингтоне
00:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Министр Ирина Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны и ознакомилась с системой предоставления услуг для них, сообщила пресс-служба министерства.

"Самостоятельный путь" - такая программа по адаптации ветеранов с ограниченными возможностями действует в Вашингтонском госпитале для ветеранов войны. Министерство (по делам ветеранов Украины – ИФ) занимается разработкой направлений программы по психосоциальной адаптации. Именно поэтому для нас крайне актуальным опыт методик и практик, которые используют в медицинской системе госпиталей для ветеранов США", - отметила И.Фриз.

Как отмечается, Вашингтонский госпиталь специализируется на помощи ветеранам, которые подверглись ампутации. В частности, их учат жить самостоятельно полноценной жизнью с минимальным дискомфортом, как у себя дома, так и в общественных местах.

"Подавляющее большинство ранений, которые получают наши бойцы - осколочно-взрывные, они часто приводят к ампутации. Российские наемники используют запрещенные в мире противопехотные мины, контакт с которыми почти всегда приводит к ампутации конечностей. Поэтому должны констатировать, что среди наших раненых ветеранов большой спрос на подобные программы по реабилитации. Мы должны помочь им научиться жить качественно и самостоятельно, несмотря на тяжелые травмы и их последствия", - резюмировала И.Фриз.

В пресс-службе министерства отметили, что в Вашингтонском госпитале работают 2,4 тыс. человек, из которых 100 врачей, 800 медсестер и другой персонал по обеспечению, которые предоставляют большой спектр услуг по оздоровлению, реабилитации, уходу.

"В госпитале одним из главных является направление по преодолению ПТСР, также введен ряд специальных программ, таких как: кардиоторакальная хирургия, наблюдение за кардиостимуляторами, гериатрическая реабилитация, домашняя первичная помощь, хоспис и паллиативная помощь, Центр по борьбе с болезнями и травмами, связанными с войной. Есть отдельные отделения для пациентов с политравмой, ампутации", - сказано в сообщении. Также одним из направлений работы является реабилитация людей с недостатками зрения. Врачи-офтальмологи работают с людьми, у которых наблюдается значительное снижение зрения, в частности вследствие травм, контузий.

Фриз рассказала о формировании Министерства по делам ветеранов

Кроме того, в системе госпиталей действует тенденция по сокращению применения опиоидных препаратов и активно внедряются альтернативные направления преодоления симптомов боли. Также практикуется медитация, иглоукалывание, йога, восточные единоборства и тому подобное. Как отмечается, эти методики применяются и при борьбе с ПТСР. В частности, в госпиталях США большое внимание уделяется психоэмоциональному состоянию ветерана помимо физического.

"Поэтому действует немало программ, которые призваны нормализовать состояние ветерана, наладить коммуникацию с семьей, управлять гневом. На сайте министерства по делам ветеранов США есть отдельно собранная информация по разъяснению симптомов ПТСР и контактами центров помощи", - добавили в министерстве.

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Вашингтон, Госпиталь, Ветераны, Ампутация, Ирина Фриз.
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