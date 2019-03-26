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Минфин США обновил иранские "черные списки"

Минфин США обновил иранские "черные списки"
17:20 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: США расширили иранские санкционные списки из-за спонсирования терроризма в регионе.

Минфин США расширил санкционные списки в отношении Ирана, говорится в сообщении ведомства во вторник.

В санкционный список попали 25 физических и юридических лиц.

Среди них, отмечает Минфин США, - сеть подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые передали свыше $1 млрд Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) и министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана, а также обеспечили это министерство транспортом на миллионы долларов.

"КСИР, министерство обороны и логистики, а также другие организации в Иране продолжают использовать международную финансовую систему, чтобы обойти санкции, в то время как режим спонсирует терроризм и дестабилизирующие действия в регионе", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Напомним, 22 марта администрация США ввела санкции в отношении 14 человек и 17 организаций, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, которая, по версии Вашингтона, играла ключевую роль в попытках Тегерана заполучить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, Министерство финансов США назвало две китайские судоходные компании, против которых введены санкции за оказание помощи КНДР в обходе международных санкций.

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США, Иран, Санкции, Минфин США.
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