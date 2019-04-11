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Главы оборонных ведомств США и Австрии обсудили растущую угрозу от РФ и Китая

Главы оборонных ведомств США и Австрии обсудили растущую угрозу от РФ и Китая
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Министры обороны США и Австрии провели переговоры по взаимодействию против России и Китая.

Руководители оборонных ведомств США Патрик Шенахен и Австрии Марио Кунасек провели переговоры по усилению взаимодействия в сфере безопасности в Европе, в частности на фоне угроз со стороны РФ и Китая.

Об этом сообщили в Пентагоне по результатам встречи в Вашингтоне, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Министры обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе усилия, направленные на решение общих проблем безопасности, исходящих со стороны Китая и России в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также ведущую роль Австрии в стабилизации и евроинтеграционных усилиях стран Западных Балкан", - отметили в американском оборонном ведомстве.

Стороны также согласились в дальнейшем усиливать оборонительные возможности Австрии в Европе, проводить совместные военные учения и отрабатывать взаимодействие.

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"И. о. министра Шенахен поблагодарил министра Кунасека за поддержку Австрией инициатив ЕС по повышению военной мобильности в Европе, что только усиливает коллективную безопасность и способность НАТО быстро реагировать на новые угрозы", - подчеркнули в министерстве обороны США.

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Все по теме:

Китай, Россия, Австрия, Пентагон, Марио Кунасек, Патрик Шэнахэн.
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