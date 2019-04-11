Скачать
Четверг, 11.04.2019
Турчинов: РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первый плацдарм - Украина
Турчинов: Россия готовится к войне в Европе, первый плацдарм - Украина
Порошенко заверил, что не причастен к коррупционным схемам в "Укроборонпроме"
Порошенко заверил, что не причастен к коррупции в "Укроборонпроме"
"Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
"Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника

Новый бэби-бум: в одной больнице США забеременели сразу 15 сотрудниц

Новый бэби-бум: в одной больнице США забеременели сразу 15 сотрудниц
12:30 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Скриншот

Новости мира: В одной из больниц в штате Нью-Йорк практически одновременно забеременели 15 сотрудниц в родильном отделении.

В штате Нью-Йорк в одной из больниц 15 медсестер и ассистенток врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных ждут пополнения.  Отмечается, что первые роды ожидаются уже в апреле.

Одна из сотрудниц, которая должна родить в июне отметила, что определенно начинаешь задумываться о чем-то таком, что сотрудницы что-то пьют или трутся обо что-то животами.

Еще одна из сотрудниц рассказала, что планирует рожать на работе и считает, что лучшего места для этого не найти. Она рассказала, что когда начнутся схватки, ей достаточно пройти по коридору - и получай ребенка.

Трамп скоро в десятый раз станет дедушкой: когда ожидается пополнение

Примечательно, что похожий случай произошел в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде, США сразу девять медсестер родильного отделения родят детей примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года. Кроме того, в американском штате Канзас забеременели сразу 7 учительниц в школе Oak Street Elementary School.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Беременность, Штат Нью-Йорк, Декрет, Родильное отделение, 15 сотрудниц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президент Судана подал в отставку
Президент Судана подал в отставку
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Ровенском полигоне прошли учения артиллерии с боевой стрельбой: фото
На Ровенском полигоне прошли учения с боевой стрельбой
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь