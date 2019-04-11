Новый бэби-бум: в одной больнице США забеременели сразу 15 сотрудниц

Новости мира: В одной из больниц в штате Нью-Йорк практически одновременно забеременели 15 сотрудниц в родильном отделении.

В штате Нью-Йорк в одной из больниц 15 медсестер и ассистенток врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных ждут пополнения. Отмечается, что первые роды ожидаются уже в апреле.

Одна из сотрудниц, которая должна родить в июне отметила, что определенно начинаешь задумываться о чем-то таком, что сотрудницы что-то пьют или трутся обо что-то животами.

Еще одна из сотрудниц рассказала, что планирует рожать на работе и считает, что лучшего места для этого не найти. Она рассказала, что когда начнутся схватки, ей достаточно пройти по коридору - и получай ребенка.

Примечательно, что похожий случай произошел в медицинском центре Maine Medical Center штата Мэн в Портленде, США сразу девять медсестер родильного отделения родят детей примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года. Кроме того, в американском штате Канзас забеременели сразу 7 учительниц в школе Oak Street Elementary School.