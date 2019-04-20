Из-за бурь на юге США погибло пять человек

Новости мира: В США пять человек погибло из-за бурь.

Бури на территории южных штатов США привели к гибели пяти человек. Об этом сообщил в пятницу агентство Associated Press.

Ранее телекомпания CNN сообщала о трех погибших. Всего же в общей сложности три человека погибли в Миссисипи, один - в Алабаме и один - во Флориде.

Сначала стихия бушевала в трех штатах - Флориде, Алабаме и Джорджии. Однако, как сообщает AP, торнадо ожидаются также в некоторых районах Миссисипи, Южной и Северной Каролины и Вирджинии.

Напоминаем, число погибших в результате экстремальной погоды в Индии возросло до 64 человек.