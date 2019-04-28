В Сиэтле кран упал на автомобили с людьми: есть погибшие

Новости мира: Обрушившийся строительный кран в Сиэтле повредил несколько автомобилей и унес жизни четырех человек.

В американском Сиэтле в результате крушения строительного крана погибли четыре человека, еще четыре пострадали.

Как сообщает The Seattle Times, кран работал на новом кампусе компании Google. При падении он раздавил шесть автомобилей.

Отмечается, что двое рабочих, находившихся в кране, погибли. Скончались также два человека, находившихся в двух отдельных авто.

Еще трое пострадавших были госпитализированы, среди них – четырехлетняя девочка. Угрозы для их жизни нет.

Причина крушения устанавливается. Свидетели инцидента говорят, что крушение сопровождалось порывом штормового ветра.