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Остановка в Израиле будет носить имя Трампа

Остановка в Израиле будет носить имя Трампа
22:29 Ср, 1 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: На день независимости Израиля планируется назвать одну из остановок поезда в честь президента США Дональда Трампа.

Кроме остановки поезда в Иерусалиме, глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху также планирует назвать новый район на Голанских высотах в честь президента США.

Об этом пишет портал JNS.

"На следующей неделе, в день независимости Израиля, будет объявлено, что остановка поезда в Иерусалиме будет названа в честь президента США Дональда Трампа, который официально признал Иерусалим столицей еврейского государства в декабре 2017 года и переместил посольство США в Израиле в этот город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о таком плане правительство Израиля объявило еще в декабре 2017 года.

На прошлой неделе Нетаньяху также заявил, что попросит правительство назвать новый район на Голанских высотах в честь Дональда Трампа.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной

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Все по теме:

США, Израиль, Иерусалим, Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху.
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