Остановка в Израиле будет носить имя Трампа

Кроме остановки поезда в Иерусалиме, глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху также планирует назвать новый район на Голанских высотах в честь президента США.
Об этом пишет портал JNS.
"На следующей неделе, в день независимости Израиля, будет объявлено, что остановка поезда в Иерусалиме будет названа в честь президента США Дональда Трампа, который официально признал Иерусалим столицей еврейского государства в декабре 2017 года и переместил посольство США в Израиле в этот город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о таком плане правительство Израиля объявило еще в декабре 2017 года.
На прошлой неделе Нетаньяху также заявил, что попросит правительство назвать новый район на Голанских высотах в честь Дональда Трампа.
Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной