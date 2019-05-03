В США ветер унес батут с детьми (Видео)

Новости мира: Ситуация произошла в штате Вашингтон во время проведения детского мероприятия.

Очевидцы успели зафиксировать инцидент, во время которого сильный порыв ветра поднял и унес надувной батут, в котором были дети.

В результате этого случая были травмированы пятеро школьников, один из которых в критическом состоянии был доставлен вертолетом в медучреждение в округе Якима. Остальные участники аварии получили ушибы конечностей и ребер, а также сотрясение мозга. Из видео становится понятно, что сила воздушного потока была настолько сокрушимой, что группа взрослых не могла удержать конструкцию. Батут вместе с детьми протащило порядка 80 метров по территории стадиона, порой отрывая от земли на высоту до шести метров.

Ранее стало известно о стихии, которая накрыла Индию. На территории страны наблюдается сильный ветер, скорость которого достигает более 170 километров в час. Проливной дождь в Пури спровоцировал наводнения, а в Бхубанешвари пришлось закрыть воздушные ворота. Также отменены 140 поездов и эвакуированы люди из опасных районов, где стихия разыгралась особенно сильно.