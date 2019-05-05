В США прорвало дамбу и затопило часть города (Видео)

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова. Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска. На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах. Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.