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Понедельник, 06.05.2019

В США прорвало дамбу и затопило часть города (Видео)

Опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова. Местные власти приняли решение укрепить дамбу мешками с песком, однако она не выдержала натиска. На опубликованных кадрах видно, что жители покидают близлежащие здания и пытаются уехать на машинах. Потоки воды временно заблокировали людей в домах, офисах и магазинах. Наводнению в Давенпорте поспособствовали прошедшие в округе проливные дожди и таяние снега в начале года.
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США, Дамба, Потоп, Давенпорт.
10:41 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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