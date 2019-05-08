В США не поддерживают паспортную инициативу России

Новости мира: В Соединенных Штатах Америки заявляют, что осуждают дестабилизирующий шаг России по выдаче паспортов на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы вновь приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украины и США, по поводу политических и экономических реформ в Украине и российской агрессии", - заявили в посольстве.

"За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в прочной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по выдаче паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой области.