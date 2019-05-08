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Среда, 08.05.2019
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В США не поддерживают паспортную инициативу России

В США не поддерживают паспортную инициативу России
12:38 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: 112.ua

Новости мира: В Соединенных Штатах Америки заявляют, что осуждают дестабилизирующий шаг России по выдаче паспортов на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы вновь приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украины и США, по поводу политических и экономических реформ в Украине и российской агрессии", - заявили в посольстве.

"За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в прочной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по выдаче паспортов гражданам Украины", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

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27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой области.

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США, Россия, РФ, Паспорта, Население, Донбасс, Указ, Политика, Инициатива, Граждане, Оккупация, Обострение, Осуждение, Выдача.
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