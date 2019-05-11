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Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе

Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе
02:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Джерольд Надлер: Спецпрокурор Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе.

Председатель Юридического комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе, как было предварительно договорено ранее.

Об этом законодатель сообщил журналистам в пятницу, добавив, что Комитет продолжает переговоры с Минюстом, отмечает американское издание The Hill.

"Этого не произойдет на следующей неделе. Мы сейчас ведем переговоры. Мы общаемся с ним (спецпрокурором - ред.) и Министерством юстиции", - заявил влиятельный конгрессмен-демократ. При этом Надлер не назвал конкретной причины, почему Мюллер не будет свидетельствовать на следующей неделе.

"Когда-то он (спецпрокурор Мюллер - ред.) придет. Если будет необходимо, мы вызовем его повесткой, и он придет", - отметил председатель Юридического комитета.

Напоминаем, в начале недели Юридический комитет Палаты представителей США заявил, что достиг предварительной договоренности о слушаниях со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который возглавлял расследование в отношении вмешательства РФ в выборы в США. Ориентировочная дата для проведения слушаний была назначена на 15 мая.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы спецпрокурор свидетельствовал в Конгрессе США.

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США, Конгресс, Выборы, РФ, Доклад, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Джерольд Надлер.
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