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ВВС США превратят F-35 в "агрессоров"

ВВС США превратят F-35 в "агрессоров"
06:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Пилоты военно-воздушных сил США смогут потренировать свое мастерство в воздушных боях с опасным противником.

Эскадрильи "агрессоров" являются подразделениями вооруженных сил США, выполняющими роль врага во время учений. Концепция появилась в результате осмысления опыта войны вьетнамской войны: в рамках нее используют американские самолеты, перекрашенные в камуфляж условного противника.

В числе самых известных "агрессоров" — базирующаяся на авиабазе Неллис 65-й эскадрилья. Сейчас стало известно, что Военно-воздушные силы США намерены вооружить ее новейшими F-35A. Информацию изданию The Drive подтвердил представитель авиабазы Неллис, генерал-майор ВВС Крис Сукач (Chris Sukach). "База ВВС Неллис с нетерпением ожидает возобновления работы 65-й эскадрильи агрессоров с F-35A. Эта дополнительная возможность улучшит и без того надежную имитацию противника, предоставляемую ВВС США и странам-партнеров через многочисленные сценарии обучения и тренировок", — заявил военный.

На представленном The Drive изображении F-35-"агрессор" несет камуфляж, характерный для китайских истребителей пятого поколения J-20 и J-31. Однако стоит также отметить, что ранее американские "агрессоры" использовали и окраску российских боевых машин.

Применение F-35A в качестве условного противника позволит ВВС США выстроить защиту против врага, имеющего на вооружение малозаметные самолеты. На сегодняшний день есть только одно государство, которое обладает такими машинами и при этом не является союзником США. Это Китай.

Упомянутый выше J-20 приняли на вооружение совсем недавно: предполагают, что сейчас Поднебесная имеет в своем распоряжении несколько десятков таких истребителей. Что касается F-35A, то его приняли на вооружение ВВС США еще в 2016 году. Всего на данный момент построили примерно 400 истребителей F-35 всех трех модификаций. Кроме Штатов самолет активно эксплуатируют их союзники, в частности, Япония и Израиль.

На данный момент США пытаются придать своим F-35 принципиально новые возможности за счет расширения номенклатуры вооружений. Недавно стало известно, что палубную версию истребителя F-35 — F-35C — предложили оснастить гиперзвуковой ракетой, которую сейчас активно разрабатывают.

Военные США получат истребитель шестого поколения

Самолет сможет нести две ракеты на внешних держателях. Речь идет о проекте Hypesonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), который изначально создавали в качестве комплекса наземного базирования. А еще раньше СМИ сообщили, что до конца 2023 года компания Raytheon осуществит интеграцию в платформу F-35C новейшего авиационного боеприпаса JSOW-ER.

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США, Самолет, Армия, Военные, ВВС, Истребитель, Агрессоры.
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