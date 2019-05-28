Еврейские мальчики в США спасли мужчину со свастикой на руке

Новости мира: Группа еврейских школьников в США помогла полицейскому спасти мужчину с запрещенной символикой на теле.

Еврейские подростки американского штата Массачусетс в водохранилище обнаружили и предприняли меры по спасению тонущего мужчины, у которого оказалась татуировка со свастикой, сообщает Fox News.

Отмечается, что подростки, прогуливаясь ночью у водохранилища Честнат Хилл, увидели тонущего мужчину и вызвали полицию. На место событий прибыл сотрудник полиции, который достал из воды неподвижное тело мужчины, на руке которого была выявлена татуировка со свастикой.

Полицейский в комментарии происшествия заявил, что «хорошее дело есть хорошее дело», которое обернулось «неожиданным и интересным образом».

Подростки не стали называть свои имена, однако заявили, что не жалеют о своем поступке. Кроме этого, они настояли, чтобы сотрудники полиции уведомили пострадавшего, что его спасли еврейские школьники. Местные медики сделали все возможное по восстановлению мужчины после инцидента, и его жизни ничего не угрожает.