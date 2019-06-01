В результате стрельбы в США погибло 11 человек

Новости мира: Стрельба в штате Вирджиния: 11 человек погибло.

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в пятницу вечером по местному времени погибли 11 человек.

Об этом сообщает CNN.

"По меньшей мере 11 человек погибли после того как вооруженный нападавший открыл огонь в муниципальном здании в городке Вирджиния-Бич, штат Вирджиния",- сообщил начальник полиции Джеймс Червера.

Еще шестеро человек госпитализированы с ранениями. Сообщается и о других пострадавших в результате инцидента.

По информации правоохранителей, нападавший также погиб. Другие детали выясняются.

На месте нападения работают полиция и ФБР.