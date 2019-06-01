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Стрельба в Вирджинии: стали известны подробности

Стрельба в Вирджинии: стали известны подробности
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего.

Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.

Ещё шесть человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.

Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.

Напомним, что не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы.

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США, Полиция, Стрельба, Вирджиния, Стрельба в США, Вирджиния-Бич.
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