Стрельба в Вирджинии: стали известны подробности

Новости мира: Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего.

Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.

Ещё шесть человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.

Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.

Напомним, что не менее 11 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич.

Также сообщается, что шесть человек были госпитализированы.