У экс-госсекретаря США Клинтон умер младший брат

Новости мира: В семье американского политика, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон произошло горе, умер ее младший брат Тони Родхем.

Младший брат бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон Тони Родхем умер 7 июня на 65-м году жизни. Об этом сама Клинтон сообщила в своем микроблоге Twitter.

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой ум сегодня заполнен воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, она озаряласть его смехом. Он был добрым, щедрым и прекрасным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать", - написала в посте политик.

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 8 июня 2019 г.

В последние годы жизни Тони Родхем занимался предпринимательской деятельностью. Также он работал в избирательном штабе своей сестры во время последних президентских выборов.

Напомним, американский политик, бывший государственный секретарь и бывший кандидат в президенты-2016 Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году. Клинтон была конкурентом Дональда Трампа, нынешнего президента США, во время выборов 2016 года; она обошла его по общему числу голосов избирателей, так как за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов - за него отдали голоса 305 выборщиков, тогда как за Клинтон - 227.