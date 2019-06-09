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У экс-госсекретаря США Клинтон умер младший брат

У экс-госсекретаря США Клинтон умер младший брат
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В семье американского политика, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон произошло горе, умер ее младший брат Тони Родхем.

Младший брат бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон Тони Родхем умер 7 июня на 65-м году жизни. Об этом сама Клинтон сообщила в своем микроблоге Twitter.

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мой ум сегодня заполнен воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, она озаряласть его смехом. Он был добрым, щедрым и прекрасным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы. Мы будем очень по нему скучать", - написала в посте политик.

В последние годы жизни Тони Родхем занимался предпринимательской деятельностью. Также он работал в избирательном штабе своей сестры во время последних президентских выборов.

Напомним, американский политик, бывший государственный секретарь и бывший кандидат в президенты-2016 Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2020 году. Клинтон была конкурентом Дональда Трампа, нынешнего президента США, во время выборов 2016 года; она обошла его по общему числу голосов избирателей, так как за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов - за него отдали голоса 305 выборщиков, тогда как за Клинтон - 227.

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Хиллари Клинтон, Экс-госсекретарь США, Умер младший брат, Тони Родхем.
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