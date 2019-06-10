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Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei

Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei
06:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: При отказе Трампа отсрочить запрет возглавляемое Войтом ведомство прогнозирует сокращение числа компаний.

Исполняющий обязанности председателя административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт предложил президенту США Дональду Трампу отсрочить выполнение ключевых положений о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE на срок от двух до четырех лет.

По его словам, выполнение положений прошлогоднего президентского указа, касающегося данных компаний, нанесет вред американскому бизнесу, что использует продукцию этих фирм. Войт направил письмо с предложением об отсрочке также девяти членам американского конгресса и вице-президенту Майклу Пенсу.

При этом в случае отказа Трампа отсрочить запрет возглавляемое Войтом ведомство прогнозирует сокращение числа компаний, которые способны будут выполнять подряды и заказы американского правительства и ухудшение финансового положения частных предприятий в регионах США.

Также отмечается, что администрация понимает важность для национальной безопасности президентского указа, однако ряд государственных учреждений выслушали заинтересованные стороны, которые обеспокоены последствиями запрета.

Напомним, Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным включения концерна в черный список, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний. В концерне утверждают, что власти США не смогли предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.

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США, Huawei, Запрет, Продукция, Дональд Трамп.
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