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Трамп - журналистам: У меня хорошие отношения с кем-угодно, кроме вас

Трамп - журналистам: У меня хорошие отношения с кем-угодно, кроме вас
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп заявил, что лучше ладит с диктаторами, чем с медиа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшие отношения с лидерами диктаторских и авторитарных режимов, чем со средствами массовой информации, с которыми он ведет длительное противостояние.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осаке в ответ на вопрос журналиста CNN Джима Акосты, с которым у президента продолжительная история споров.

Репортер CNN попросил Трампа прокомментировать его решение провести "уединенные" встречи с некоторыми диктаторами и автократами во время саммита G20 в Японии.

"У меня хорошие отношения с кем-угодно, кроме вас", - ответил Трамп, показав при этом руками на журналистов в зале.

Он продолжил, что находит общий язык с российским президентом Путиным, с коронованным принцем Мохаммедом бин Салманом, которого обвиняют в причастности к резонансному убийству журналиста Джамаля Хашогги, с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В то же время, Трамп согласился, что действия, направленные на лишение жизни журналистов, комментируя ситуацию с Хашогги, являются "ужасными".

Шаг Трампа на встрече с Ким Чен Ыном вошел в мировую историю

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял СМИ, которые критикуют его политику, в том, что они распространяют "фейковые" новости. Его конфликт с корреспондентом CNN в Белом доме Джимом Акостой начался еще с прессконференции к инаугурации Трампа. После этого Белый дом лишил аккредитации Акосту. Однако впоследствии CNN выиграл иск в суд и восстановил журналиста для работы в Белом доме.

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Журналисты, G20, Дональд Трамп.
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