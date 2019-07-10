Умер бывший кандидат в президенты США

Новости мира: Миллиардер Росс Перо умер на 89 году жизни.

Бизнесмен и бывший независимый кандидат в президенты США Росс Перо умер на 89 году жизни после пяти месяцев борьбы с лейкемией. Об этом передает CNN со ссылкой на представителя его семьи Джеймса Фуллера.

Росс Перо был основателем компании Electronic Data Systems, которую в 1985 году он продал General Motors за $2,5 млрд. Спустя три года после сделки он основал IT-компанию Perot Systems, которая позже была приобретена Dell за $3,9 млрд.

Бизнесмен дважды баллотировался на пост президента США — в 1992 и 1996 годах.