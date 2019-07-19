Капеллан после осуждения Трампа изгонял духов в Конгрессе США (Видео)

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы. Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти. "Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа", - говорилось в молитве.