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Пятница, 19.07.2019

Капеллан после осуждения Трампа изгонял духов в Конгрессе США (Видео)

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы. Как отмечается, молитва состоялась после чтения резолюции, в которой за расистские заявления осуждался президент США Дональд Трамп. Священник также попросил изгнать из палаты духов разочарования, раздора и грусти. "Это были трудные недели споров, во время которых темные силы, похоже, играли свою роль. Теперь я изгоняю всех духов тьмы из этого места, всех духов не от Господа", - говорилось в молитве.
УНИАН
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Священник, Конгресс США, Палата представителей США, Патрик Конрой.
15:31 Сегодня Телеграф
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