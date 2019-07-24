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Среда, 24.07.2019

Это вам не мультики Путина: в США показали инновационный перехватчик (Видео)

Перехватчик Mad-Fires представила американская компания Raytheon. MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA. На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота. Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.
Фото: Твиттер
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США, ВМС США, Перехватчик, MAD-FIRES.
08:43 Сегодня Телеграф
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