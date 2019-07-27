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Верховный суд США одобрил трату средств Пентагона на строительство стены с Мексикой

Верховный суд США одобрил трату средств Пентагона на строительство стены с Мексикой
07:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Данное решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки приближает к выполнению одного из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Трамп угрожает Франции санкциями

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

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США, Мексика, Стена, Дональд Трамп, Граница с Мексикой.
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