Верховный суд США одобрил трату средств Пентагона на строительство стены с Мексикой

Новости мира: Данное решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки приближает к выполнению одного из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Верховный суд США постановил, что Белый дом может потратить 2,5 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает CNN.

Данное решение приближает к выполнению одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.