На уличном празднике в Нью-Йорке неизвестный стрелял по детям

Новости мира: На улицах Нью-Йорка ночью произошла стрельба, полиция ищет преступника.

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в районе Бруклина в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике.

Один человек погиб на месте происшествия, сообщил источник в полиции изданию New York Daily News. Другие источники сообщили, что среди раненых был по крайней мере один ребенок.

В настоящее время полиция ведет поиски нападающего. Детективы уже обнаружили брошенную им оружие.

Ранее сообщалось, в Мехико на танцевальной вечеринке произошла стрельба со смертельным исходом.