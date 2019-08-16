Мужчина в США подбрасывает людям "пузатые" телевизоры (Видео)

В США в Глен-Аллене, штат Вирджиния, ночами кто-то приносит к дверям домов горожан старые телевизоры. Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестный носит телевизор на голове. Отмечается, что жители около 60 домов Глен-Аллена уже получили такие подарки, а в городе неизвестного прозвали Теле-Санта. Полицейские пока не нашли, кто это делают. Они полагают, что это делает не один человек, а несколько - скорее всего ученики старших классов или студенты колледжа. В полиции говорят, что если шутников поймают, то им грозит только обвинение в незаконном выбросе мусора.