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Пятница, 16.08.2019

Мужчина в США подбрасывает людям "пузатые" телевизоры (Видео)

В США в Глен-Аллене, штат Вирджиния, ночами кто-то приносит к дверям домов горожан старые телевизоры. Камеры наблюдения зафиксировали, что неизвестный носит телевизор на голове. Отмечается, что жители около 60 домов Глен-Аллена уже получили такие подарки, а в городе неизвестного прозвали Теле-Санта. Полицейские пока не нашли, кто это делают. Они полагают, что это делает не один человек, а несколько - скорее всего ученики старших классов или студенты колледжа. В полиции говорят, что если шутников поймают, то им грозит только обвинение в незаконном выбросе мусора.
Фото: pixabay.com
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США, Телевизор, Вирджиния, Глен-Аллен.
08:14 Сегодня Телеграф
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