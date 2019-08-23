Майк Помпео и Христя Фриланд обсудили поддержку Украины

Новости мира:Во время встречи Помпео и Фриланд обсудили ряд важных вопросов, в том числе и поддержку Украины.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и государственный секретарь США Майк Помпео поговорили об Украине во время встречи в Оттаве. Об этом рассказала сама Христя Фриланд.

"Мы с секретарем Помпео имели возможность обсудить ряд очень важных вопросов, среди которых: саммит лидеров G7 во Франции, кризиса в Венесуэле и Гонконге, поддержку Украины перед лицом российской агрессии, а также ситуацию в Кашмире, Арктике, Японии, Южной Кореи и ратификацию новой NAFTA", - сказала Фриланд.

Она добавила, что дискуссии с Помпео были продуктивными и напомнила, что Канада и США возглавляют в Европе многонациональные батальоны НАТО, целью которых является сдерживание возможной российской агрессии.

"НАТО - краеугольный камень североатлантической безопасности и обороны, особенно сейчас, когда мы боремся со старыми и новыми угрозами североамериканской и глобальной безопасности, как то: насильственный экстремизм, кибератаки и усилия злоумышленников с подрыва нашей демократии", - отметила глава МИД Канады.

Напомним: членами Большой семерки США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биарриц.