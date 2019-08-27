Трамп: США и Китай возобновят торговые переговоры

Новости мира:Соединенные Штаты Америки и Китай решили возобновить торговые переговоры.

Соединенные Штаты Америки (США) и Китай решили возобновить торговые переговоры относительно снижения пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по завершению саммита G7 во Франции, передает BBC.

По словам президента США, в воскресенье, 25 августа у него состоялся телефонный звонок с КНР, во время которого стороны договорились возобновить торговые переговоры.

"Китай звонил вчера вечером... сказал, давайте вернемся к столу (переговоров - ред.). Так что мы возвращаемся к столу", - заявил Трамп.

Напомним: в пятницу, 23 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет намерение повысить пошлины на товары из Китая в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями.