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Цены на нефть повышаются из-за США

Цены на нефть повышаются из-за США
10:37 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости мира:Цены на нефть выросли, из-за снижение запасов в США.

Цены на нефть выросли в среду примерно на 1% на фоне обвала коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля ноябрьской нефти Brent составила $59,57 (+0,93%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по $55,59 (+1,20%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $59,03 и $54,93 соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели упали на 11,1 млн баррелей при прогнозном снижении на 2 млн барр., сообщает Американский институт нефти (API). Главной причиной падения стало резкое сокращение импорта «черного золота». Еженедельный отчет минэнерго США должен быть опубликован 28 августа к 17:30 по Киеву. Если правительственные данные подтвердят информацию API, это будет наибольшим еженедельным снижением за девять недель.

Тем не менее, опасения по поводу глобального роста в условиях торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, ограничат рост цен.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Пекин искренне желает подписать новое торговое соглашение с Вашингтоном. Параллельно вице-премьер Китая Лю Хэ сказал, что его страна готова разрешить спор путем «спокойных» переговоров.

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Однако на следующий день министерство иностранных дел Китая заявило, что не слышало о каких-либо недавних телефонных переговорах между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам торговли и выразило надежду, что Вашингтон прекратит свои «неправильные действия» и создаст условия для переговоров. Это усилило опасения рынков по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть.

Цены на нефть изменились из за товарных запасов США

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 59,56 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,67 доллара за баррель, что на 64 цента выше уровня закрытия торгов ($59,03).

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США, Нефть, Brent, Дональд Трамп.
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