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Теперь и в космосе: В США заработало космическое командование

Теперь и в космосе: В США заработало космическое командование
08:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США.

В четверг, 29 августа, в США начало официально действовать космическое командование. Соответствующее заявление подписал глава Пентагона Марк Эспер, передает пресс-служба Белого дома.

Руководителям структуры станет генерал Джон Реймонд, в его подчинении будут находиться 87 формирований.

"Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе", - заявил Трамп.

Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США после сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

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Напомним, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе министерства ВВС страны.

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США, НАТО, Космос, Пентагон, Белый дом.
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