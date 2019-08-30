Теперь и в космосе: В США заработало космическое командование

Новости мира:Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США.

В четверг, 29 августа, в США начало официально действовать космическое командование. Соответствующее заявление подписал глава Пентагона Марк Эспер, передает пресс-служба Белого дома.

Руководителям структуры станет генерал Джон Реймонд, в его подчинении будут находиться 87 формирований.

"Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе", - заявил Трамп.

Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил США после сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Напомним, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических сил в составе министерства ВВС страны.