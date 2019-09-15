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Помощник госсекретаря США приедет в Москву "для обсуждения двусторонних отношений"

Помощник госсекретаря США приедет в Москву "для обсуждения двусторонних отношений"
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Помощник Помпео на следующей неделе посетит Москву.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США, отвечающий, в частности, за российско-украинское направление, Филип Рикер на следующей неделе посетит Берлин и Москву, где проведет встречи с государственными чиновниками.

Об этом проинформировали в воскресенье в Государственном департаменте США.

"Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря по европейским и евразийским вопросам Филипп Рикер осуществит визиты в Берлин и Москву 16-18 сентября с целью встреч с высшими должностными лицами и для участия в ключевых мероприятиях", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что Рикер будет находиться в Москве 17-18 сентября. Там запланированы, в частности, его встречи с представителями правительства "для обсуждения двусторонних отношений", а также с представителями общества, отметили в Госдепе.

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Перед этим Рикер посетит Берлин, где вместе с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом будет представлять США на Втором стратегическом диалоге США-Германия. Стороны обсудят американско-германское сотрудничество "в решении широкого круга глобальных проблем безопасности". Это станет продолжением первого стратегического диалога между странами, состоявшегося в марте 2019 году в Вашингтоне, уточнили в Госдепартаменте США.

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Германия, Россия, Госдеп США, Филип Рикер.
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